L’espulsione di Anguissa fa discutere: il doppio giallo in 4 minuti è corretto? Polemiche in Milan-Napoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Vittoria di livello per il Milan, che fa un passo in più verso le semifinali di Champions League grazie al gol di Bennacer che vale il successo a San Siro contro il Napoli. Ha fatto però molto discutere la direzione arbitrale dell’ungherese Istvan Kovacs, artefice di alcune scelte abbastanza discutibili durante la sfida. A prendersi la copertina è L’espulsione di André-Frank Zambo Anguissa, che ha lasciato gli azzurri in dieci per oltre venti minuti. Il camerunense si è preso il cartellino rosso a causa di un doppio giallo arrivato nl giro di quattro minuti. Parlando della seconda ammonizione, è tecnicamente giusta: Theo Hernandez si avventa sul pallone e Zambo Anguissa arriva per fermarlo con la gamba alta, toccando ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Vittoria di livello per il, che fa un passo in più verso le semifinali di Champions League grazie al gol di Bennacer che vale il successo a San Siro contro il. Ha fatto però moltola direzione arbitrale dell’ungherese Istvan Kovacs, artefice di alcune scelte abbastanza discutibili durante la sfida. A prendersi la copertina èdi André-Frank Zambo, che ha lasciato gli azzurri in dieci per oltre venti. Il camerunense si è preso il cartellino rosso a causa di unarrivato nl giro di quattro. Parlando della seconda ammonizione, è tecnicamente giusta: Theo Hernandez si avventa sul pallone e Zamboarriva per fermarlo con la gamba alta, toccando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lomaz90 : @MassiAlbertOne @petitoblu @capuanogio infatti non capisco di cosa si lamentino, espulsione di anguissa giustissima… - sandogat74 : @eNo11 @angelo_a22 Io penso che nel 1 tempo Leao, Krunic e Kim fossero da giallo, nel 2 tempo il metro è un po' cam… - GianfPiccirillo : Gianfranco racconta la sconfitta di misura del Napoli nel derby Champions di andata con il Milan, che però nella ri… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli, le scuse di #Anguissa dopo l'espulsione in #MilanNapoli - sportface2016 : #Napoli, le scuse di #Anguissa dopo l'espulsione in #MilanNapoli -

Anguissa, Calabria e i cartellini non dati: Kovacs sotto accusa, tutte le scelte Continua L'arbitraggio di Kovacs Leao Krunic su Zielinski Kim su Giroud Giallo a Pioli Il primo giallo ad Anguissa L'espulsione Il giallo a Kim Doppio giallo nel recupero L'ammonizione a Calabria 13 ... Milan - Napoli, Anguissa ai compagni: 'Scusatemi, vi ho abbandonato. Siamo un'ottima squadra' La sfida di andata dei quarti di finale di Champions League fra Milan e Napoli ha anche visto l'espulsione di Zambo Anguissa che per somma di ammonizioni è stato espulso nel match di San Siro dopo un fallo su Theo Hernandez. Il centrocampista del Camerun salterà quindi il ritorno al Maradona ... Sabatini a CM: 'L'assenza di Osimhen, gli errori di Maldini e un arbitro insicuro: cosa ci ha lasciato Milan - Napoli' Ma l'espulsione di Anguissa è giusta, come l'ammonizione di Kim. Quel che non è giustificabile - l'ha detto anche Spalletti - è il mancato giallo a Leao per la bandierina rotta. È una sfida che resta ... Continua'arbitraggio di Kovacs Leao Krunic su Zielinski Kim su Giroud Giallo a Pioli Il primo giallo adIl giallo a Kim Doppio giallo nel recupero'ammonizione a Calabria 13 ...La sfida di andata dei quarti di finale di Champions League fra Milan e Napoli ha anche vistodi Zamboche per somma di ammonizioni è stato espulso nel match di San Siro dopo un fallo su Theo Hernandez. Il centrocampista del Camerun salterà quindi il ritorno al Maradona ...Madiè giusta, come'ammonizione di Kim. Quel che non è giustificabile -'ha detto anche Spalletti - è il mancato giallo a Leao per la bandierina rotta. È una sfida che resta ... Milan-Napoli, la moviola: due gialli in 4' per Anguissa, l'espulsione fa discutere La Gazzetta dello Sport