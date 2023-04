L’esorcista del Papa | recensione | Amorth | ‘tacci tua!

Leggi su screenworld

(Di giovedì 13 aprile 2023) Proprio nell’anno in cui spegne cinquanta candeline un caposaldo dell’horror qualedi William Friedkin, arriva al cinema con la Sony la vita – o meglio, una versione molto romanzata della stessa – di Gabriele, uno che di esorcismi si intendeva (e al quale Friedkin ha dedicato un documentario, presentato alla Mostra di Venezia nel 2017, quasi un anno dopo la morte del diretto interessato). Una figura attorno a cui, sulla carta, si potrebbe costruire un franchise (il film certamente lo lascia a intendere), dando così alla major il suo equivalente di un universo come quello di The Conjuring, anch’esso ispirato a eventi reali (e con tutta una sequela di spin-off che di reale non hanno proprio nulla). Ed è del potenziale capostipite che si parla nella nostradedel ...