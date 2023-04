L'Esorcista del Papa, la recensione: il film con Russell Crowe è un instant... scult! (Di giovedì 13 aprile 2023) La recensione de L'Esorcista del Papa: Russell Crowe e le bislacche suggestioni anni Novanta in un film ispirato (molto, molto) liberamente alle gesta di Padre Gabriele Amorth. Funziona? Inaspettatamente... Continuiamo a crederlo fortemente: tutti film (vabbè, non proprio tutti) meritano un giusto metro di rispetto, avendo in qualche modo una loro ragione di esistere (se non altro è il frutto di un lavoro). Sì, anche i film più bislacchi, incongruenti, palesemente raffazzonati. È questo il caso? No, o almeno non proprio, ma il concetto si sposa benissimo con questa spudorata e in parte apprezzabile operazione pop, che va necessariamente valutata per il suo spirito guascone, ideato per intrattenere facilmente e velocemente il pubblico. Pure questo è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Lade L'dele le bislacche suggestioni anni Novanta in unispirato (molto, molto) liberamente alle gesta di Padre Gabriele Amorth. Funziona? Inaspettatamente... Continuiamo a crederlo fortemente: tutti(vabbè, non proprio tutti) meritano un giusto metro di rispetto, avendo in qualche modo una loro ragione di esistere (se non altro è il frutto di un lavoro). Sì, anche ipiù bislacchi, incongruenti, palesemente raffazzonati. È questo il caso? No, o almeno non proprio, ma il concetto si sposa benissimo con questa spudorata e in parte apprezzabile operazione pop, che va necessariamente valutata per il suo spirito guascone, ideato per intrattenere facilmente e velocemente il pubblico. Pure questo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Cinema. 'L’esorcista del papa': nel film su padre Amorth c'è di tutto a parte padre Amorth - BarbieXanax : Oggi esce al cinema L'esorcista del Papa e io vi dico CORRETE a vederlo, è un capolavoro trash che non vuole essere… - InGenereCinema : Arriva oggi in sala L'ESORCISTA DEL PAPA. Luca Ruocco ne parla su InGenere Cinema! - davidvienne31 : RT @SkyTG24: L’esorcista del Papa, Russell Crowe contro il diavolo. La recensione del film - lisadagliocchib : RT @Patri_Marci: In bilico fra thriller ed horror, il trailer dell'esorcista del Papa #EtuttoInsieme colpi di scene, immagini forti. Non re… -