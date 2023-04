L’equo compenso è legge. Cosa cambia (Di giovedì 13 aprile 2023) Approvata definitivamente con 243 voti a favore la proposta di retribuzione minima per liberi professionisti. Ecco gli obblighi per le imprese e le pubbliche amministrazioni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Approvata definitivamente con 243 voti a favore la proposta di retribuzione minima per liberi professionisti. Ecco gli obblighi per le imprese e le pubbliche amministrazioni

L'Equo compenso è legge: chi sono i beneficiari Chi dovrà garantire l'equo compenso. A garantire un compenso equo nei rapporti regolati da convenzioni saranno tutte le Pubbliche amministrazioni e le grandi imprese . Queste in particolare devono ... Lavoro, Pd: governo dimentica tutele per settore spettacolo ... norme su contratti ed equo compenso; riconoscimento del ruolo ... L'esecutivo Meloni ha però prorogato il termine per l'esercizio ... Equo compenso è legge, Meloni soddisfatta L'equo compenso è legge. La Camera l'ha approvato in via definitiva con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. 'Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la ... Chi dovrà garantire. A garantire unnei rapporti regolati da convenzioni saranno tutte le Pubbliche amministrazioni e le grandi imprese . Queste in particolare devono ...... norme su contratti ed; riconoscimento del ruolo ...'esecutivo Meloni ha però prorogato il termine per'esercizio ...è legge. La Camera'ha approvato in via definitiva con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. 'Una norma che ha'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la ... L’equo compenso è legge: a chi si applica e con quali sanzioni Il Sole 24 ORE