L’Equo compenso è legge: chi sono i beneficiari (Di giovedì 13 aprile 2023) La proposta di Fratelli d’Italia sulL’Equo compenso per tutti i professionisti – almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione – è diventata legge. La Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definita in terza lettura il provvedimento (prima firmataria la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni) che riconosce a tutti gli autonomi il diritto a una remunerazione equa, adeguata “alla qualità e alla quantità del lavoro svolto”. L’ok è arrivato dopo un ultimo ritocco che ha eliminato il riferimento a una norma del Codice civile sul rito sommario, perché abrogata dalla riforma Cartabia e aggiornato il testo al nuovo rito semplificato per i giudizi sulle parcelle, validati dal parere di congruità dell’Ordine. I beneficiari La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) La proposta di Fratelli d’Italia sulper tutti i professionisti – almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione – è diventata. La Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definita in terza lettura il provvedimento (prima firmataria la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni) che riconosce a tutti gli autonomi il diritto a una remunerazione equa, adeguata “alla qualità e alla quantità del lavoro svolto”. L’ok è arrivato dopo un ultimo ritocco che ha eliminato il riferimento a una norma del Codice civile sul rito sommario, perché abrogata dalla riforma Cartabia e aggiornato il testo al nuovo rito semplificato per i giudizi sulle parcelle, validati dal parere di congruità dell’Ordine. ILasi applica a tutti i professionisti, sia quelli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nurstel1111 : RT @AndreaDePriamo: ?? Finalmente l'equo compenso per i professionisti è legge. Difendiamo il diritto al giusto riconoscimento economico per… - FrancescoMentas : @matteosalvinimi Applicando l'equo compenso alla tua attività di parlamentare, lo Stato sarebbe abbondantemente creditore... - tuttoingegnere : #Equocompenso | Perrini: 'Soddisfazione per l'approvazione della legge sull'Equo compenso. Ora va estesa a tutti i… - BarbaraPartisa1 : RT @cip1964: @GioMaiorano_ @FratellidItalia E l’equo compenso per i lavoratori dipendenti? Su internet gira questa cosa qui. Confermate? ht… - Noninfluente : @1V4vendetta Contenta per l'equo compenso? -

Equo compenso è legge, Meloni soddisfatta L'equo compenso è legge. La Camera l'ha approvato in via definitiva con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. 'Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la ... Equo compenso, un avvocato non può chiedere meno di 68 euro L'equo compenso si applica verso PA, banche e medie e grandi imprese Va innanzitutto chiarito che le tariffe minime non si applicano verso il comune cittadino, e neanche verso la piccola e micro ... Equo compenso: il testo è legge, le novità per i professionisti L'equo compenso per le prestazioni dei professionisti è legge, la soddisfazione degli Ordini L' approvazione definitiva del disegno di legge sull' equo compenso dei professionisti è stata svolta con ... è legge. La Camera'ha approvato in via definitiva con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. 'Una norma che ha'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la ...si applica verso PA, banche e medie e grandi imprese Va innanzitutto chiarito che le tariffe minime non si applicano verso il comune cittadino, e neanche verso la piccola e micro ...per le prestazioni dei professionisti è legge, la soddisfazione degli Ordini' approvazione definitiva del disegno di legge sull'dei professionisti è stata svolta con ... L’equo compenso è legge: a chi si applica e con quali sanzioni Il Sole 24 ORE