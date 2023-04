L’Equo compenso è legge: chi sono i beneficiari (Di giovedì 13 aprile 2023) La proposta di Fratelli d’Italia sulL’Equo compenso per tutti i professionisti – almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione – è diventata legge. La Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definita in terza lettura il provvedimento (prima firmataria la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni) che riconosce a tutti gli autonomi il diritto a una remunerazione equa, adeguata “alla qualità e alla quantità del lavoro svolto”. L’ok è arrivato dopo un ultimo ritocco che ha eliminato il riferimento a una norma del Codice civile sul rito sommario, perché abrogata dalla riforma Cartabia e aggiornato il testo al nuovo rito semplificato per i giudizi sulle parcelle, validati dal parere di congruità dell’Ordine. I beneficiari La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) La proposta di Fratelli d’Italia sulper tutti i professionisti – almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione – è diventata. La Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definita in terza lettura il provvedimento (prima firmataria la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni) che riconosce a tutti gli autonomi il diritto a una remunerazione equa, adeguata “alla qualità e alla quantità del lavoro svolto”. L’ok è arrivato dopo un ultimo ritocco che ha eliminato il riferimento a una norma del Codice civile sul rito sommario, perché abrogata dalla riforma Cartabia e aggiornato il testo al nuovo rito semplificato per i giudizi sulle parcelle, validati dal parere di congruità dell’Ordine. ILasi applica a tutti i professionisti, sia quelli ...

