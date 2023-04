L’equo compenso e il metodo della maggioranza. Parla Malagola (FdI) (Di giovedì 13 aprile 2023) “Il governo Meloni è riuscito dove molti altri prima avevano fallito. L’equo compenso per i liberi professionisti è un’ulteriore dimostrazione della concretezza di questo governo”. Ne è convinto il segretario della commissione Lavoro pubblico e privato, Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia. Il via libera alla Camera è arrivato con larghissima maggioranza: 213 voti a favore, 59 astenuti e nessun voto contrario. In estrema sintesi, il testo impone alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso equo, “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro” e “conforme ai parametri ministeriali” ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) “Il governo Meloni è riuscito dove molti altri prima avevano fallito.per i liberi professionisti è un’ulteriore dimostrazioneconcretezza di questo governo”. Ne è convinto il segretariocommissione Lavoro pubblico e privato, Lorenzo, deputato di Fratelli d’Italia. Il via libera alla Camera è arrivato con larghissima: 213 voti a favore, 59 astenuti e nessun voto contrario. In estrema sintesi, il testo impone alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi unequo, “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro” e “conforme ai parametri ministeriali” ...

L'Equo compenso è legge: chi sono i beneficiari Chi dovrà garantire l'equo compenso. A garantire un compenso equo nei rapporti regolati da convenzioni saranno tutte le Pubbliche amministrazioni e le grandi imprese . Queste in particolare devono ... Lavoro, Pd: governo dimentica tutele per settore spettacolo ... norme su contratti ed equo compenso; riconoscimento del ruolo ... L'esecutivo Meloni ha però prorogato il termine per l'esercizio ... Equo compenso è legge, Meloni soddisfatta L'equo compenso è legge. La Camera l'ha approvato in via definitiva con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. 'Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la ... Chi dovrà garantire. A garantire unnei rapporti regolati da convenzioni saranno tutte le Pubbliche amministrazioni e le grandi imprese . Queste in particolare devono ...... norme su contratti ed; riconoscimento del ruolo ...'esecutivo Meloni ha però prorogato il termine per'esercizio ...è legge. La Camera'ha approvato in via definitiva con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti. 'Una norma che ha'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la ... Equo compenso, via libera alla legge: cosa cambia per avvocati, commercialisti e notai Corriere della Sera