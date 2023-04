Lei non fa con me questi giochetti | Barbara D' Urso minacciata in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Attimi di tensione a Pomeriggio Cinque, in una puntata in cuiD'ha dedicato ampio spazio al caso della presunta veggente Gisella Cardia. La conduttrice ha avuto come ospite un ex-fedele che avrebbe donato ben 123mila euro alla donna e adesso vorrebbe essere risarcito dalla truffa. L'intervista, però, non è filata via lisca, anzi, e la vittima ha cominciato a essere persecutore della conduttrice, accusata di non consentirgli di spiegare bene i fatti: “io sono una persona molto educata. Rispetti la persona che ha davanti. Mi deve far parlare. Se lei mi vuole portare su un campo diverso prendo e me ne vado. Lei non fa con me. La Madonna ha bestemmiato suo figlio”.D'ha ascoltato in silenzio l'invettiva ...