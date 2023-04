L’Educazione finanziaria entra nel programma scolastico Suor Monia Alfieri | «Scelta giusta»

(Di giovedì 13 aprile 2023)diventanelle scuole al pari delcivica. Eplaude. Le linee guida per l’insegnamento saranno definite d’intesa con la Banca d’Italia e la Consob». Saranno sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. «Sono pienamente d’accordo con la proposta di introdurre nelle scuole di qualsiasi ordine e grado. Si tratta di un tema davvero importante. oggi come ieri. E ria pieno titolo tra le diverse tematiche afferenti all’insegnamento delcivica», dice all’Adnkronos.: giusto ...

L'educazione finanziaria diventa una materia scolastica. Rientrerà infatti nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, secondo quanto stabilito dal disegno di legge Competitività. 'Crediamo che l'autonomia finanziaria delle donne sia essenziale per la loro liberta' e felicita'' - spiega Ivan Mazzoleni, ceo di Flowe - 'Soprattutto come padre di Beatrice, 14 anni, trovo cruciale l'educazione finanziaria.'