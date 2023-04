L’educazione finanziaria arriva nelle scuole Ma non è escluso il coinvolgimento di banchieri e finanzieri nell’iniziativa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tra le novità approvate dal Consiglio dei ministri di martedì scorso c’è anche l’introduzione del, nell’ambito delle lezioni dedicate alcivica. La norma fa parte del ddl capitali che si occupa principalmente di agevolare le quotazioni in borsa. Il testo introduce il principio della “partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale economica e sociale delle comunità” e quello del “diritto alla salute, al benessere della persona e al, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all’investimento”. In particolare le linee guida per l’insegnamento delsaranno definite “d’intesa con la Banca d’Italia e la Consob ...