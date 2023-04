L’editto bulgaro di Cairo: chiusa l’Arena di Giletti (Di giovedì 13 aprile 2023) La7 ha deciso di sospendere Non è l’Arena, il programma condotto dal giornalista Massimo Giletti e in onda da novembre 2017. Lo ha reso noto la stessa emittente, che ha comunque deciso di ringraziare “Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Commentando la decisione dell’editore sulle colonne dell’agenzia Ansa, il giornalista investigativo ha affermato che “tutto si risolverà al momento giusto”, senza voler aggiungere altro. “Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”, ha continuato Giletti che ha smentito anche le voci, incorse in queste ultime ore, di una presunta perquisizione dell’Antimafia nella sua abitazione: “È ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 aprile 2023) La7 ha deciso di sospendere Non è, il programma condotto dal giornalista Massimoe in onda da novembre 2017. Lo ha reso noto la stessa emittente, che ha comunque deciso di ringraziare “Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Commentando la decisione dell’editore sulle colonne dell’agenzia Ansa, il giornalista investigativo ha affermato che “tutto si risolverà al momento giusto”, senza voler aggiungere altro. “Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”, ha continuatoche ha smentito anche le voci, incorse in queste ultime ore, di una presunta perquisizione dell’Antimafia nella sua abitazione: “È ...

