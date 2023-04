Lech Poznan-Fiorentina stasera in tv | canale | orario e streaming andata quarti Europa Legue 2022 2023

(Di giovedì 13 aprile 2023) Alle 21:00 di giovedì 13 aprile lasfiderà ilin trasferta nell’deidi finale di Conference League. La squadra viola insegue una semifinale europea che manca dal 2015 e Italiano vuole giocarsi un’altra possibilità di finale. Ballottaggio tra Cabral e Jovic, attuali capocannonieri della competizione. Spazio anche a Barak, autore di 4 gol finora in. La partita non sarà trasmessa in chiaro. Potrà invece essere seguita in diretta su DAZN e Sky Sport Football (203 del satellite). Spazio anche allodi Sky Go e NOW. SportFace.

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze si concentra sull'allenatore del Lech Poznan: l'olandese John van den Brom. Orgoglio, scaramanzia e identità.La Fiorentina non vuole fermare la propria striscia di imbattibilità e sogna in grande anche in Conference League dove questa sera, a partire dalle 21 al Mijeski Stadium di Poznan in Polonia, affronte ...