Lech Poznan-Fiorentina quarti Conference League | 13-04-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #LechPoznanFiorentina: le scelte ufficiali - Fantacalcio : Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: formazioni ufficiali - Ftbnews24 : #Lech Poznan-Fiorentina, formazioni ufficiali: Italiano lancia Cabral e Brekalo, out Igor #Conference League, Fiore… - DIRETTADCM : Le formazioni ufficiali di #LechFiorentina ?? - fiorentina_it : Questo l’1??1?? scelto da Italiano per la sfida contro il Lech Poznan ?? Che ne pensate? #Fiorentina… -

Al Miejski Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Miejski Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di ...Alle 21, invece, la Juventus riceve a Torino lo Sporting Lisbona mentre alla stessa ora, in Conference League, la Fiorentina affronta il. L'incontro degli uomini di Mourinho è in diretta ...Oggi alle 21 la Fiorentina sarà impegnata in ua delle partite più importanti della stagione, l'andata dei quarti di finale di Conference League in casa del. Poi tornerà il campionato. Fiorentina - Atalanta in programma lunedì 17 aprile alle ore 20:45 chiude la 30° giornata del Campionato di Serie A. Per maggiori info, modalità di vendita e ...

Lech Poznan - Fiorentina è valevole per i Quarti della competizione Conference League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stadion Poznan di Poznan.Doppia sfida europea alle 21 per le squadre italiane. Scendono in campo Fiorentina e Juve, rispettivamente contro Lech Poznan (in Conference) e Sporting Lisbona (in Europa League). JUVENTUS – I ...