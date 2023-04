Lech Poznan-Fiorentina, programma e telecronisti Sky e Dazn andata quarti Conference League (Di giovedì 13 aprile 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Lech Poznan-Fiorentina, match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. I viola vogliono sognare ancora in grande e fanno visita ai polacchi nel primo dei due atti che vale la semifinale di questa competizione europea. Riusciranno i toscani a conquistare un successo? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 13 aprile, chi vincerà? Lech Poznan-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella e su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ile isu Sky edi, match valido per l’deidi finale di2022/2023. I viola vogliono sognare ancora in grande e fanno visita ai polacchi nel primo dei due atti che vale la semifinale di questa competizione europea. Riusciranno i toscani a conquistare un successo? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 13 aprile, chi vincerà?sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella e sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual. SportFace.

