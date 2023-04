Lech Poznan-Fiorentina oggi in tv | Conference League 2023 | orario | canale | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 13 aprile 2023), alle ore 21.00, presso lo Stadio “Miejski” di Pozna?, scenderanno in campo i polacchi delPozna? e laper l’andata dei quarti di finale di. Sarà una gara complicata per la Viola, non solo perché i polacchi giocano in casa dove hanno un forte appo da parte dei tifosi, ma anche perché la rosa delPozna? è formata da giocatori di alto livello, capace di mettere in difficoltà tutte le squadre affrontate in, riuscendo a superare ben due turni di qualificazione (battendo la Dinamo Batumi, ex squadra di Kvaratskhelia), finendo seconda nel girone con il Villareal (vincendo 3-0 la gara casalinga contro gli spagnoli) e battendo Bodø/Glimt e Djurgården nella fase a eliminazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiocoLegItalia : Pronostico calcio Conference League : Lech Poznan - Fiorentina, il 13 aprile - GiovanniLanzi2 : Lech Poznan-Fiorentina, Nico Gonzalez: 'Domani dovremo lasciare la vita in campo'. Un altro che non conosce il peso… - Nicola89144151 : Buonanotte a tutti, ricordando il punto sui quarti di finale di Champions League e il programma di domani per le sq… - sportli26181512 : Lech-#Fiorentina, Italiano: 'Non ci vediamo favoriti, ma siamo cresciuti tantissimo' - Ftbnews24 : #Fiorentina, Italiano tiene alta la guardia: vietato sottovalutare il Lech Poznan #Conference League, Fiorentina, I… -

- Fiorentina andrà in scena domani, giovedì 13 aprile alle ore 21:00. " IlL'abbiamo studiata - ha dichiarato Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina - in casa è ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilVincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Le sue dichiarazioni: "Non pensiamo di essere favoriti, ci ...Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con ilvalida per l'andata dei quarti di Conference. ''Affrontiamo una squadra che in casa è molto temibile, non ha mai perso ed è ...

Lech Poznan-Fiorentina, i tifosi polacchi a Nardella: “Non capiamo la vostra paura” LA NAZIONE

Oggi, alle ore 21.00, presso lo Stadio “Miejski” di Poznan, scenderanno in campo i polacchi del Lech Poznan e la Fiorentina per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Sarà una gara ...Terminato ieri sera il primo turno di Champions League, (si sono infatti giocate le gare d’andata dei quarti di finale), oggi toccherà alle altre due competizione europee per club scendere in campo. N ...