Lech Poznan-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

(Di giovedì 13 aprile 2023) . Per Italiano una gara difficile ed insidiosa in terra polacca. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andata dei quarti di finaleConference League per la, chiamata a giocarsi una buona fetta di qualificazione in Polonia. La squadra di Italiano sta molto bene e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Calcio: Conference League Lech Poznan-Fiorentina 1-2 dopo il primo tempo - #Calcio: #Conference #League - Centraldaitalia : é gooooooooooool da Fiorentina Ikone agora no placar Fiorentina 4x1 Lech Poznan! - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-4? ??64' GOL #FIORENTINA, fa tutto da solo IKONE' che salta l'uomo a centrocampo e si lanc… - Tuckerismo : I fiorentini avevano paura del Lech Poznan, tifoseria da studiare - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #LechPoznanFiorentina 1?-4? ?| 64' GOOOOLLL!!! La firma anche di #Ikoné! Rasoiata col mancino da fuori area per il fran… -

Calciomercato.it vi offre il match del 'Miejski' tra ildi van den Brom e la Fiorentina di Italiano in tempo realeLa Fiorentina è di scena sul campo delin Polonia in una gara valida come andata dei quarti di finale di Conference ...Al Miejski Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Miejski Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di ...- Quarti di finale di Conference League per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita alper i primi 90' della sfida. Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...

Conference League, dove vedere in tv Lech Poznan-Fiorentina Corriere della Sera

Alle ore 21:00 la Fiorentina gioca il primo atto del quarto di finale di Conference League in casa del Lech Poznan. La novità è Brekalo nell'undici iniziale: è la sua prima da titolare nella Fiorentin ...53' - Kvekveskiri fa correre a sinistra Velde, cross smorzato da Dodò. Deve ripartire da dietro il Lech Poznan. Ha provato a stringere i denti Nico Gonzalez. Voleva restare a tutti i costi in campo ma ...