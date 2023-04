Lech Poznan-Fiorentina, chi gioca e dove vederla (Di giovedì 13 aprile 2023) Fiorentina all'esame polacco nell'andata dei quarti di finale di Conference League, contro un Lech Poznan temibile specialmente tra le mura amiche Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023)all'esame polacco nell'andata dei quarti di finale di Conference League, contro untemibile specialmente tra le mura amiche

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : ??Il #LechPoznan al #Miejski Stadium ha ottenuto otto vittorie e un pareggio in questa stagione #UECL ?? - MomentiCalcio : La #Fiorentina contro il Lech Poznan cerca il pass per la semifinale di Conference: le probabili formazioni - CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #PoznanFiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, occhio all'ostacolo Lech Poznan. In Polonia ci ha perso anche il City: Il Corriere dello Sport in edico… -