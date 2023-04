Lech Poznan-Fiorentina 1-2 LIVE | Nico Gonzalez riporta avanti i viola!

(Di giovedì 13 aprile 2023) Al Miejski Stadium, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Miejski Stadium,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Quarti di finale di Conference League per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita alper i primi 90' della sfida. . Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...Adesso, invece, la Juventus riceve a Torino lo Sporting Lisbona mentre alla stessa ora, in Conference League, la Fiorentina affronta il. Il tabellino di Juventus - Sporting 0 - 0. LIVE ...Al Miejski Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Miejski Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di ...

Lech Poznan-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Il Lech Poznan trova subito il pareggio contro la Fiorentina. Al 20' cross in area viola, Ishak fa la sponda di testa al limite per Velde che calcia venissimo e batte Terracciano sul secondo palo.Niente da fare per Terracciano, ingannato forse dal rimbalzo beffardo del pallone. 20' - GOL DEL LECH POZNAN! Ha segnato Velde che pareggia i conti! 19' - PALO DI BREKALO! Sfortunata la Fiorentina.