Lech-Fiorentina | spazio ai bomber | sfida con 4 dei migliori 7 marcatori della Conference

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lafa visita alPoznan nell’andata dei quarti di finale diLeague. Dopo Sivasspor e Braga, i viola si preparano ad un’altra gara contro una squadra che fin qui sta lasciando il segno nella competizione. Al Miejski va in scena latra il migliore (26, dei viola) e il terzo (18) attacco del torneo. Laè anche la squadra che calcia più in porta in(179), mentre ilè sesto nella speciale classifica. Statistiche importanti anche a livello di singoli. Tra panchina e campo infatti ci saranno quattro dei settecompetizione: i viola Luka Jovi? (6) e Arthur Cabral (5) contro Mikael Ishak (5) e Micha? Skóra? 5) del. Insomma, ...

Andata dei quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, che giocherà con Milenkovic-Igor in difesa e Castrovilli in mediana.