Lech-Fiorentina | gol Ikone | galoppata palla al piede e conclusione dalla distanza VIDEO

POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la: la squadra di Italiano fa visita alPoznan per i primi 90' della sfida. Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...Al Miejski Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League traPoznan e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Miejski Stadium,Poznan esi affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di ...Amorim leggi anche Champions League, l'Inter batte 2 - 0 il Benfica nell'andata dei quarti Il tabellino diPoznan -1 - 4. LIVE 4' Cabral, 20' Velde (L), 41' Nico Gonzalez, 58' ...

La Fiorentina piazza ancora un colpo al Lech, è Ikone a firma l’1-4. Il centrocampista francese subentrato da poco, effettua prima un assist e poi un gol eccezionale. Al 63' è lui che dalla metà campo ...20' - GOL DEL LECH POZNAN! Ha segnato Velde che pareggia i conti! 19' - PALO DI BREKALO! Sfortunata la Fiorentina. Nico Gonzalez appoggia sul croato dentro l'area di rigore che calcia forte sbattendo ...