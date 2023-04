Lech-Fiorentina, gol Gonzalez: assist di Biraghi e staccata di testa decisiva (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) La Fiorentina torna in vantaggio al 41esimo con la combinazione tra Biraghi e Gonzalez. Il capitano viola mette un cross in area per l’attaccante numero 22, che si immola staccando bene di testa e spiazzando Bednaker. Di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Latorna in vantaggio al 41esimo con la combinazione tra. Il capitano viola mette un cross in area per l’attaccante numero 22, che si immola staccando bene die spiazzando Bednaker. Di seguito ildel gol. SportFace.

