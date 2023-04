Lech-Fiorentina, gol Bonaventura: rimpallo a favore e conclusione dalla distanza (VIDEO) (Di giovedì 13 aprile 2023) La Fiorentina piazza il doppio allungo sul Lech al 60esimo: Ikone arriva in area palla al piede e punta l’avversario, tiro e rimpallo favorevole per la conclusione da fuori area di Bonaventura. L’esterno numero 5 non sbaglia dalla distanza e firma l’1-3. Di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Lapiazza il doppio allungo sulal 60esimo: Ikone arriva in area palla al piede e punta l’avversario, tiro evole per lada fuori area di. L’esterno numero 5 non sbagliae firma l’1-3. Di seguito ildel gol. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Calcio: Conference League Lech Poznan-Fiorentina 1-2 dopo il primo tempo - #Calcio: #Conference #League - Centraldaitalia : é gooooooooooool da Fiorentina Ikone agora no placar Fiorentina 4x1 Lech Poznan! - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-4? ??64' GOL #FIORENTINA, fa tutto da solo IKONE' che salta l'uomo a centrocampo e si lanc… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #LechPoznanFiorentina 1?-4? ?| 64' GOOOOLLL!!! La firma anche di #Ikoné! Rasoiata col mancino da fuori area per il fran… - Fiorentinanews : #LechPoznanFiorentina 1?-4? ?| 64' GOOOOLLL!!! La firma anche di #Ikoné! Rasoiata col mancino da fuori area per il… -