Lech - Fiorentina 1 - 4: Italiano ipoteca la semifinale (Di giovedì 13 aprile 2023) POZNAN - Buona la prima per la Fiorentina nel doppio confronto con il Lech Poznan per i quarti di finale di Conference League : la squadra di Italiano vince il primo round con il punteggio di 4 - 1. A ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 aprile 2023) POZNAN - Buona la prima per lanel doppio confronto con ilPoznan per i quarti di finale di Conference League : la squadra divince il primo round con il punteggio di 4 - 1. A ...

