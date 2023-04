Le vulva nails di Christina Aguilera sono già un simbolo virale di piacere sessuale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : #ChristinaAguilera usa la manicure come manifesto della sua filosofia di consapevolezza dell'importanza del sesso p… -

Christina Aguilera ha mostrato le suein occasione di un'intervista per il podcast Call Her Daddy in coincidenza del lancio del suo nuovo brand di lubrificanti intimi profumati in ...Christina Aguilera ha mostrato le suein occasione di un'intervista per il podcast Call Her Daddy in coincidenza del lancio del suo nuovo brand di lubrificanti intimi profumati in ...

Le vulva nails di Christina Aguilera raccontano dei «punti di piacere sessuale» Vanity Fair Italia

Christina Aguilera is diving head first into the vaginal wellness space, including getting a vulva manicure. Now, that’s not a manicure on her vulva, which is genuinely what I first thought when it ...Nella sua nuova versione come sex promoter la pop artist usa la manicure come manifesto della sua filosofia di consapevolezza dell'importanza del sesso per il benessere di ognuno ...