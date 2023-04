Le stime del Fmi sul pil russo sono incoerenti e rafforzano la propaganda di Putin (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per la Russia una crescita dello 0,7 per cento, in aumento di 0,4 punti rispetto alla previsione di gennaio, prospettando una ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per la Russia una crescita dello 0,7 per cento, in aumento di 0,4 punti rispetto alla previsione di gennaio, prospettando una ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StarGodxxx : RT @Zziagenio78: Per fortuna nonostante l'intervento di Ezio Greggio la privacy del bimbo lasciato in ospedale è stata abbastanza rispettat… - Ander_Bruckes : @HartreeFock @Betty36174919 @AutogriLLocryp Ma le stime del FMI non si basano su ciò che comunicano al FMI i vari S… - fainformazione : Def, il Governo ha presentato un documento che non esiste “Il Governo oggi ha tracciato la politica economica pe… - fainfoeconomia : Def, il Governo ha presentato un documento che non esiste “Il Governo oggi ha tracciato la politica economica pe… - MaxGrimandi : @LucaRome2 @emmevilla Sono stime basate sui dati forniti dai russi (dati falsi) e già cambiate: previsto un calo de… -