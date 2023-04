Le pagelle di Juventus-Sporting Lisbona | i migliori e i peggiori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveSporting 1-0: Gatti regala il primo round ai bianconeri ?????? [?? @romeoagresti] - tuttoatalanta : Europa League / Juventus-Sporting 1-0, le pagelle: Gatti decisivo, ma l'MVP è Perin! - OggiSportNotiz2 : Juventus-Sporting Lisbona: le pagelle dei bianconeri. #EuropaLeague #juventus #news #pagelle #sportinglisbona… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: ?? Perin strepitoso ?? Gatti decisivo ?? Kostic inefficace ?? Chermiti inconcludente Le pagelle di #JuveSporting ?? [?? @ro… - mohammed__ibrah : RT @GoalItalia: ?? Perin strepitoso ?? Gatti decisivo ?? Kostic inefficace ?? Chermiti inconcludente Le pagelle di #JuveSporting ?? [?? @ro… -

...Ledei protagonisti del match tra Juve e Sporting, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. TOP: Perin, Coates, Gatti FLOP: Kostic, Adan, Chermiti VOTI:: ...Utd - Siviglia 2 - 0 21:00- Sporting 0 - 0 21:00 Bayer L. - Union SG 0 - 0 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Gent - West Ham 1 - 1 21:00 Lech - Fiorentina 1 - 1 21:00 RSC Anderlecht - AZ 1 - ...Utd - Siviglia 21:00- Sporting 21:00 Bayer L. - Union SG CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Gent - West Ham 21:00 Lech - Fiorentina 21:00 RSC Anderlecht - AZ 21:00 Basel - Nizza BASKET - ...

Pagelle Juventus-Sporting Lisbona: Perin strepitoso, Gatti segna e non solo, Kostic non in serata OA Sport

Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...Szczesny 7 – Salva la porta in almeno un paio di occasioni e, fino a che rimane in campo, riesce a neutralizzare tutti i pericoli portati dai giocatori portoghesi. Su una conclusione ravvicinata si ...