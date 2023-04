Le pagelle di Feyenoord-Roma | i migliori e i peggiori della partita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : FEYENOORD-ROMA Le pagelle (di Alessandro Nardi) - sportface2016 : #FeyenoordRoma 1-0, le pagelle e il tabellino - Ftbnews24 : #Pagelle Feyenoord-Roma 1-0, Wieffer match winner: bocciato Pellegrini #Europa League, Roma, Abraham, Dybala, Loren… - siamo_la_Roma : ?? #FeyenoordRoma 1-0 ? Chi il migliore in campo? ?? Vota le pagelle #ASRoma - forzaroma : Feyenoord-Roma 1-0 LE PAGELLE: Pellegrini, danno capitale. Abrahamoscio #ASRoma -

Ledel. Ledella Roma . La pagella dell'arbitro: . Il nostro super Top . Il nostro super Flop .- Roma: il commento della gara. Comincia bene la Roma che chiude ...Nella ripresa, ilinsiste e alla fine trova il gol del vantaggio: lo trova proprio con Wieffer (autore del fallo di mano in area di rigore nel primo tempo) e costringe la Roma a lanciarsi ...e tabellino di- Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2022/23 Abraham (LaPresse) - calciomercato.itFEYENOORDBijlow 6: recupera e gioca titolare, ...

Feyenoord-Roma 1-0 LE PAGELLE: Pellegrini, danno capitale. Abrahamoscio ForzaRoma.info

Tranquilli”. Giovanni non ci sta: “Mi dispiace molto per la partita si poteva almeno pareggiare”. Forse ti può interessare Pagelle di Feyenoord-Roma 1-0: Pellegrini errore fatale, tegola Dybala, ...Le pagelle di Feyenoord-Roma 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino dell’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. A Rotterdam i giallorossi perdono Dybala e Abraham per ...