Le nomine della Meloni | ecco chi sono i nuovi vertici di Eni | Enel | Terna | Leonardo e Poste

Il Governo Meloni ha sbrogliato la questione nomine degli enti pubblici. Un percorso non semplice, a tratti anche critico per la maggioranza di Centrodestra, che però risulta ufficialmente appianato. "Le nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze. È un ottimo risultato del lavoro di squadra del Governo" afferma la premier Meloni. Da sin.: Flavio Cattaneo, Paolo Scaroni, Claudio Descalzi e Giuseppe Zafarana. In seconda fila da sin.: Roberto Cingolani, Stefano Pontecorvo, Matteo Del Fante e Silvia Rovere. Foto Ansa"Ringrazio chi ha servito l'Italia con passione in queste aziende, auguro ai prossimi amministratori buon ...

