“Le lettere senza tempo di Io non sclero”, focus del 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Merzagora (Onda), grazie ai racconti delle donne, le più colpite da questa malattia neurologia, abbiamo scoperto un’altra faccia di questa patologia. Come non essere soffocati dalla sclerosi multipla, ma come riuscire a governarla, senza limitare i propri sogni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Merzagora (Onda), grazie ai racconti delle donne, le più colpite da questa malattia neurologia, abbiamo scoperto un’altra faccia di questa patologia. Come non essere soffocati dallasi multipla, ma come riuscire a governarla,limitare i propri sogni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorypil66 : @missfrancyfer Io senza quelli vedo lettere e numeri doppi ?? - Marsis_ : RT @carmeng31090950: @EleonoraCamilli Che parlino pure delle culle della vita, anzi, devono farlo perché si sappia che esistono. Ma senza f… - teresa1251914 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi vengono permessi ben più gravi comportamenti senza che nessuno faccia o dica nulla es… - mohammadali_im1 : #Sclerosi multipla, al via ‘lettere #senza #tempo di Io Non Sclero’ - Frank_Fadeout : @JU29ROTEAM Lanciare petizione affinché la @juventusfc non dia a disposizione lo stadio per questa candidatura di c… -