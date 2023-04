Le lacrime di Armando a U&D | neppure Maria lo consola e lui insiste con “minaccia” sulla telefonata

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non può trattenere leIncarnato che esplode nel centro studio a Uomini e Donne e le minacce fatte ade Filippi non piacciono a Gianni Oggi è andata in onda su Canale 5 l’attesissima puntata di Uomini e Donne durante la qualeIncarnato è esploso in. Il cavaliere del programma di Canale 5, è esploso. Stanco per una situazione personale molto complicata ( ha delle difficoltà personali con l’affido della sua bambina, lo ha raccontato più volte anche sul suo profilo social e lo si capisce da tante frasi che accompagnano le sue foto personali su instagram), stanco per essere sempre al centro delle polemiche anche a Uomini e Donne, alla fine ha sbottato.de Filippi, quandoha iniziato a piangere dicendo ...