Le installazioni da non perdere al Fuorisalone 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Fuorisalone rappresenta un’occasione unica, in cui l’intera città di Milano si trasforma in un museo a cielo aperto. Non ci sono biglietti o prenotazioni. Ogni angolo è fatto per essere esplorato, studiato e sentito da chiunque lo desideri. Ecco le installazioni da non perdere dal 18 al 23 aprile 2023. Dry Days, Tropical Nights L’onirica e maestosa installazione di Agostino Iacurci, realizzata con la collaborazione di glo, avvolge la torre situata in Largo Treves, l’edificio che svetta nel quartiere Brera e che verrà demolito dopo la manifestazione. Questo luogo simbolico si apre al pubblico per l’ultima volta e lo fa in una veste inedita che invita lo spettatore a guardare al futuro del pianeta e dell’umanità, ripensandolo in modo collettivo verso qualcosa di migliore. Ispirata al libro Viaggio in Italia ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilrappresenta un’occasione unica, in cui l’intera città di Milano si trasforma in un museo a cielo aperto. Non ci sono biglietti o prenotazioni. Ogni angolo è fatto per essere esplorato, studiato e sentito da chiunque lo desideri. Ecco leda nondal 18 al 23 aprile. Dry Days, Tropical Nights L’onirica e maestosa installazione di Agostino Iacurci, realizzata con la collaborazione di glo, avvolge la torre situata in Largo Treves, l’edificio che svetta nel quartiere Brera e che verrà demolito dopo la manifestazione. Questo luogo simbolico si apre al pubblico per l’ultima volta e lo fa in una veste inedita che invita lo spettatore a guardare al futuro del pianeta e dell’umanità, ripensandolo in modo collettivo verso qualcosa di migliore. Ispirata al libro Viaggio in Italia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clemgio : @MarcoFattorini Perché non parli anche dell’utilizzo delle mine petalo disseminate per ordine dei comandi di Kiev s… - clemgio : L’utilizzo delle mine petalo disseminate per ordine dei comandi di Kiev sui quartieri di una città da oltre un mili… - EleutheriaHYle : TOMBAROLI Esporre preziosissimi capolavori come fossero le insegne del fast food o le orrende installazioni di plas… - leone52641 : RT @andreapurgatori: L’11 compagnia del Terzo battaglione del Polizei Regiment Bozen era impegnata a Roma con compiti di sicurezza nelle in… - foodaffairs_it : Food, beverage & design. Appuntamenti, installazioni, convegni e altro da non perdere al Salone del Mobile e Fuoris… -