Le impressionanti immagini dell'investimento per le strade di Roma: sembra un incidente ma sono le riprese de Il Patriarca di Amendola (Di giovedì 13 aprile 2023) Attimi che fermano il respiro: sembra un vero investimento per le strade di Roma, ma fortunatamente è solo il ciak – con tanto di stunt-man e sangue finto – di una delle scene della nuova serie Il Patriarca, prodotta da CamFilm e presentata da Taodue-Mediaset Group, di e con Claudio Amendola, in onda dal 14 aprile 2023 su Canale 5. Così Amendola – dopo essersi assicurato che lo stunt-man, Patrik Folco, e il professionista alla guida, Derix Loco, stessero bene ha cavallerescamente aiutato l'attrice, Chiara Ricci, a rialzarsi – commenta la scena appena conclusa: "sono scene che mettono agitazione ma son molto contento… sembrava vera… Anche per lo stunt poverino!". In effetti le immagini – nel video anche riprese ...

