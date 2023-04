Le immagini dell’arresto dell’insegnante Laura Bonafede, la donna che aveva una relazione con Messina Denaro. Perquisita l’abitazione (Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver agevolato Cosa nostra Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede. Per anni, secondo le indagini, sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro e farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia in latitanza. Indagata sua figlia Martina Gentile. A quanto scrive il gip, Laura Bonafede era legata al boss “da un pluridecennale rapporto e aveva, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, a volte in compagnia della figlia tanto che i tre si definivano ‘una famiglia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver agevolato Cosa nostra, maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo. Per anni, secondo le indagini, sarebbe stata vicina a Matteoe farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia in latitanza. Indagata sua figlia Martina Gentile. A quanto scrive il gip,era legata al boss “da un pluridecennale rapporto e, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, a volte in compagnia della figlia tanto che i tre si definivano ‘una famiglia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

