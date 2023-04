Le immagini dell’arresto dell’insegnante Laura Bonafede, la donna che aveva una relaziona con Matteo Messina Denaro (Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver agevolato Cosa nostra Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede. Per anni, secondo le indagini, sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro e farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia in latitanza. Indagata sua figlia Martina Gentile. A quanto scrive il gip, Laura Bonafede era legata al boss “da un pluridecennale rapporto e aveva, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, a volte in compagnia della figlia tanto che i tre si definivano ‘una famiglia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver agevolato Cosa nostra, maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo. Per anni, secondo le indagini, sarebbe stata vicina ae farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia in latitanza. Indagata sua figlia Martina Gentile. A quanto scrive il gip,era legata al boss “da un pluridecennale rapporto e, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, a volte in compagnia della figlia tanto che i tre si definivano ‘una famiglia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

