Le guide turistiche contro la prof multata mentre spiegava la storia di Bergamo Alta | «Ma quali amici | era un gruppo organizzato Fa la vittima»

«La signora fa la vittima, ma sa di essere in torto»: con queste le parole al vetriolo la guida turistica Barbara Savà commenta quanto accaduto a Bergamo, dove ieri la professoressa in pensione Rosita Corbetta è stata sorpresa a raccontare ad una comitiva di visitatori la storia Città Alta di Bergamo. Attività giudicata esercizio abusivo della professione, dal momento che Corbetta non era una guida turistica registrata in Lombardia. A poco sono valse le sue giustificazioni, che facevano leva sulla gratuità della sua spiegazione: l'ex insegnante si è vista comminare dagli agenti della polizia locale una sanzione di 1.333 euro. «Una guida può venire anche da fuori città – ha precisato Barbara Savà al Corriere della Sera -. L'importante è che lo sia, dunque che abbia ...

