Le domande di Pietro Orlandi in Vaticano avranno concreti sviluppi? La verità tra speranze e dubbi (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo 40 anni di muri e silenzi finalmente qualcosa ha smosso il Vaticano di Papa Francesco. E’ durato ben otto ore l’atteso incontro tra Pietro Orlandi e la sua legale Laura Sgro con il promotore di giustizia della Città del Vaticano Alessandro Diddi. Tutti si chiedono se finalmente ci si trovi davanti una svolta nel caso Orlandi dopo decenni di pressioni e istanze da parte dei comitati di solidarietà promossi con ostinazione dal fratello di Emanuela. Una determinazione che ha consentito questo sviluppo che fa seguito all’istituzione della Commissione d’inchiesta parlamentare e all’inchiesta vaticana, aperta a inizio 2023, dopo decenni in cui è stata negata anche l’esistenza di un dossier Orlandi dietro le mura leonine. Certo c’è attesa per le novità da Oltretevere, dopo la perdurante ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo 40 anni di muri e silenzi finalmente qualcosa ha smosso ildi Papa Francesco. E’ durato ben otto ore l’atteso incontro trae la sua legale Laura Sgro con il promotore di giustizia della Città delAlessandro Diddi. Tutti si chiedono se finalmente ci si trovi davanti una svolta nel casodopo decenni di pressioni e istanze da parte dei comitati di solidarietà promossi con ostinazione dal fratello di Emanuela. Una determinazione che ha consentito questo sviluppo che fa seguito all’istituzione della Commissione d’inchiesta parlamentare e all’inchiesta vaticana, aperta a inizio 2023, dopo decenni in cui è stata negata anche l’esistenza di un dossierdietro le mura leonine. Certo c’è attesa per le novità da Oltretevere, dopo la perdurante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nuovasocieta : Le domande di Pietro Orlandi in Vaticano avranno concreti sviluppi? La verità tra speranze e dubbi - Blutarsky72 : Da quel che leggo in giro mi par di capire che Pietro Orlandi sia convinto che la Chiesa sia sopravvissuta 2000 ann… - marcoyespa : @pietro_stori @FLuccisano ohibò quante domande. intanto fanno l'annuncio e si fanno belli. poi sarà l'ennesima buona idea mandata in vacca. - pietro_clo : RT @salvini_giacomo: La premier Giorgia Meloni non si presenta in conferenza stampa dal 9 marzo, giorno del mezzo disastro di Cutro. Nel me… - jiminvssi : ce l’ho con i coglioni che stanno come sempre insultando pietro orlandi perché OSA fare domande lecite ad un’istitu… -