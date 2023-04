Le civiltà dell’Indo e quella cinese

(Di giovedì 13 aprile 2023) Raccontate con parole vostre le nuoveche abbiamo studiato? «, una regione dell’India dove c’ l’Asia. Si estende dalle vette più alte del mondo fino all’Oceano indiano ed first appeared on il manifesto.

...del governo cinese rappresentano ufficialmente l'inizio'... acuendo il contenimento statunitense anticinese nell'- Pacifico. ... Un risultato molto importante per la Cina,storicamente ...ledella Valleerano già allevatori di bestiame e coltivavano sesamo, melanzane, cardamomo, pepe nero, curcuma e senape. Molte ricette ancora in uso sono nate nel periodo Vedico (...... la sicurezza globale e l'impegno della Nato nell'Pacifico, ... di cui si è parlato per la prima volta al summit di Madrid'... ucciso, stuprato e soggiogatovicine e lontane: l'...