Le bandiere nere dell’Isis spaventano ancora l’Europa. L’analisi di Dambruoso e Conti

Con l'avvento della pandemia di Covid-19 prima e della guerra in Ucraina poi, il contrasto al terrorismo ha perso la sua priorità, complice anche le modificate strategie di al-Qaeda e Stato Islamico, interessate più a stabilizzarsi strutturandosi nuovamente negli spazi a loro favorevoli (come per esempio le aree più remote del Sahel o l'Afghanistan talebano), dismettendo cosi programmi di pianificazione di sanguinosi attentati in Occidente che hanno segnato il decennio scorso. Nonostante ciò, vi è il timore, sottolineato da ambienti militari e di intelligence statunitensi, che proprio l'Afghanistan dei talebani, a meno di due anni del ritiro delle truppe americane e dei Contingenti alleati, possa tornare a diventare un hub per il terrorismo internazionale. La situazione politica del Paese, che Continua a precipitare in una spirale di mancato rispetto ...

