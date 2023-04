Lazio, striscione degli ultras a Roma contro l'abbattimento dell'orsa JJ4 in Trentino FOTO (Di giovedì 13 aprile 2023) Gli ultras della Lazio prendono le parti degli orsi. Questa sera a Roma il cuore caldo della tifoseria della Curva Nord ha appeso uno striscione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Gliprendono le partiorsi. Questa sera ail cuore caldoa tifoseriaa Curva Nord ha appeso uno...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, striscione degli ultras a Roma contro l'abbattimento dell'orsa JJ4 in Trentino FOTO - paolobag_ : @PolliceAzzurro ciao aurelione hai visto che per fare la certificazione ignifuga devi pagare 240€ a striscione? cos… - im_simonev : #11aprile1999 Dopo il 3-3 (che era 4-3) dell'andata, vincemmo un derby clamoroso che a suo modo ha fatto la storia.… - JorgeGomes633 : RT @gp4l4: Senza fare polemicucce, vorrei fare i complimenti a @lazio_e per questo meraviglioso striscione nei confronti del Mister. Forse… - lexlorex : RT @gp4l4: Senza fare polemicucce, vorrei fare i complimenti a @lazio_e per questo meraviglioso striscione nei confronti del Mister. Forse… -