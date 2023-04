Lazio | Sarri suona la carica in vista della sfida di domani contro lo Spezia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Maurizio, allenatore, hato laindel campionato di Serie A diloMaurizio, allenatore, hato laindel campionato di Serie A dilo. Queste, come riportato dalla Rassegna Stampa di Radiosei, le parole del tecnico a Immobile e compagni. PAROLE – «Ora abbiamo un obiettivo, vogliamo la Champions. Non possiamo mollare e la classifica conterà solo alla fine. A La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thebenesb : 4-5-1 Pressing: Maurizio Sarri’s Lazio vs. Juve Analysis: - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - LALAZIOMIA : Lazio, dubbio Vecino per Sarri: le sue condizioni - Corriere dello Sport - CalcioNews24 : #Sarri suona la carica -

FORMELLO - Condizioni tutte da valutare per Matias Vecino . Il centrocampista della, nella giornata di ieri, ha interrotto l'allenamento per un fastidio al ginocchio. Così il dubbio in regia, con la scelta tra l'ex Inter e Cataldi, si è dissolto. Da capire se potrà essere ...Mentre la zona Champions League, in campionato, adesso è distante otto lunghezze, dopo la sconfitta patita nell'ultima partita sul campo delladi Maurizio, seconda forza della Serie A ...Spezia -, la probabile formazione diha tutti a disposizione, anche se Vecino ha saltato la partita tattica, ma nulla di grave. Semplice gestione visto che da qualche giorno - come ...

Calciomercato Lazio: due giovani stregano Sarri. Lotito già informato Lazio News 24

Il centrocampista soffre di un fastidio al ginocchio operato due anni e mezzo fa: Cataldi ora in pole per lo Spezia ...La preparazione per la sfida con lo Spezia terminerà stamani a Formello anche se Sarri - che tornerà a parlare in conferenza alle 13:15 non ha in mente grandi sorprese. Non ...