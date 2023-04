Lazio, Sarri: “Contro lo Spezia è come una tappa della Parigi-Roubaix. E’ un momento decisivo” (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ tempo di vigilia in Serie A, con la partita fra Spezia e Lazio che domani (14 aprile alle 20.45) che vedrà la squadra di Maurizio Sarri dover fare i conti Contro i ragazzi di Leonardo Semplici. In conferenza stampa nel giorno che precede il match è stato il turno di Sarri. Queste le parole del tecnico toscano ai giornalisti accorsi. Sulla partita di domani: “Domani andiamo a giocare in un campo difficile Contro una squadra che in casa ha battuto l’Inter, quindi bisogna stare attenti e non fare passi falsi. E’ la partita più difficile del campionato, in quanto nel passato per queste partite abbiamo peccato di presunzione. Domani è come una tappa della Parigi-Roubaix, dove può succedere di tutto. ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) E’ tempo di vigilia in Serie A, con la partita frache domani (14 aprile alle 20.45) che vedrà la squadra di Mauriziodover fare i contii ragazzi di Leonardo Semplici. In conferenza stampa nel giorno che precede il match è stato il turno di. Queste le parole del tecnico toscano ai giornalisti accorsi. Sulla partita di domani: “Domani andiamo a giocare in un campo difficileuna squadra che in casa ha battuto l’Inter, quindi bisogna stare attenti e non fare passi falsi. E’ la partita più difficile del campionato, in quanto nel passato per queste partite abbiamo peccato di presunzione. Domani èuna, dove può succedere di tutto. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thebenesb : 4-5-1 Pressing: Maurizio Sarri’s Lazio vs. Juve Analysis: - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - sportface2016 : Le parole di #Sarri in vista di #SpeziaLazio - Gianluc93104660 : “@_Pedro17_ è molto convinto di voler restare alla Lazio” [#Sarri] Anche perché, se no, chi cazzo ce lo porta… -