(Di giovedì 13 aprile 2023) Valentinoha finalmente trovato la sua dimensione. Dopo diversi prestiti l’austriaco sta trovando continuità a– Valentinopotrebbe aver trovato finalmente una squadra. Dopo anni passati in prestito, l’austriaco pare averil. Su Tuttosport si legge infatti: «, in società, sono tutti d’accordo: l’obiettivo è quello di riscattarlo dall’Inter. Ora la curiosità è legata alle condizioni fisiche di un esterno che da qui a fine campionato giocherà tante partite, ma l’infortunio ormai è acqua passata. Lo ha dimostrato contro Sassuolo e Roma: due ingressi dalla panchina che hanno rinfrancato tutti. Il Toro lo può riscattare a 6 milioni. Una cifra che però verrà rivista al ribasso: non rientra nei piani dei nerazzurri, che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lazaro ha convinto il Torino, ora il riscatto è possibile - -

Torino, questione rinnovi - Completamente diverso, invece, il discorso legato al futuro die Gravillon . Il primo, infatti, ha da tempoil Toro che vorrebbe riscattarlo anche se con ...Commenta per primo Oggi è infortunato, ma Valentinoavevaprima dello stop i dirigenti del Torino e oggi, riporta Tuttosport la dirigenza granata e l'Inter , proprietaria del cartellino, stanno lavorando per mettere la parola fine al ...E invece in granata il russo è risorto, esprimendo quelle qualità che avevanoi ... Dopo Vlasic (459),(325) e Radonjic (310), Miranchuk è il granata ad aver effettuato più tocchi palla ...

Lazaro ha convinto il Torino, ora il riscatto è possibile Inter-News.it

A fine stagione il Torino dovrà sborsare parecchi milioni di euro se vuole tenere tutti i giocatori in prestito da riscattare, con cifre già fissate. Il più costoso è ...Vlasic, calciatore del Torino, ha dieci partite per convincere la società a riscattarlo per la prossima stagione ...