(Di giovedì 13 aprile 2023) Nuovi colloqui sulla situazione in Ucraina tra il ministro degli Esteri russo Sergeie il suo omologo cinese Qin. I due ministri hanno avuto un incontro bilaterale a Samarcanda, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VinzDeCarlo1 : LAVROV INCONTRA ÇAVUSOGLU: 'LA CINA È IL PROSSIMO OBIETTIVO DELL'OCCIDENTE UNA VOLTA ELIMINATA LA RUSSIA' - muratcinar : Oggi, Il Min degli Esteri, #Turchia, incontra il suo collega #Lavrov, #Russia e dichiara: 'L'aspettativa sulla fine… - MariaDellaMoni6 : ???????? LAVROV INCONTRA ÇAVUSOGLU: 'LA CINA È IL PROSSIMO OBIETTICO DELL'OCCIDENTE UNA VOLTA ELIMINATA LA RUSSIA' Il… -

È importante per noi sincronizzare l'orologio", ha affermatodurante l'incontro, riferimento chiaro all'invasione russa in Ucraina, sulla quale Pechino ufficialmente mantiene una posizione ...è ad Ankara per colloqui in merito all'accordo sul grano del luglio 2022 che ha permesso lo sblocco parziale dei porti e l'esportazione di prodotti agricoli dall'Ucraina attraverso il Mar Nero.... ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey. "In generale, la politica dell'Occidente è ... "La nostra amicizia non ha limiti": Xi JinpingVlaimir Putin per secondo giorno di visite "...

Lavrov incontra Qin Gang: "Relazioni Cina-Russia resilienti" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov ha incontrato il suo omologo cinese Qin Gang in un meeting organizzato a Samarcanda, in Uzbekistan a margine della Conferenza ministeriale dei Paesi ...Roma, 13 apr. (askanews) - Nuovi colloqui sulla situazione in Ucraina tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo cinese Qin Gang. I due ministri hanno avuto un incontro ...