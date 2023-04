Lavoro | recruiting day a Maglie Domani a Campo Salentina

(Di giovedì 13 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia: La ricerca diattraverso il contatto diretto con le aziende: proseguono gli appuntamenti con iDay in tutta la provincia dedicati al mondo del turismo e della ristorazione. Giovedì 13 aprile 2023, il Centro per l’Impiego diaprirà le sue porte per la selezione di 39 operatori da assumere per importanti strutture ricettive di Otranto. Venerdì 14 aprile 2023, invece, sarà protagonista il Centro per l’Impiego di Campicon la selezione di 72 operatori presso le strutture ricettive della zona. Così Arpal Puglia continua nel suodi potenziamento del servizio di incrocio domandaofferta, mettendo in rete le aziende del territorio, supportando le persone in cerca di prima o nuova occupazione, organizzando colloqui presso ...

RECRUITING DAY, 13 APRILE AL CPI DI MAGLIE Primo appuntamento il 13 aprile 2023, dalle 14 alle 17, presso il Centro per l'impiego di Maglie per la selezione di 39 operatori del

