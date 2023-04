Lavoro, nasce Distretto Italia per formare 10 mila giovani (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi, presso il Centro ELIS di Roma, la presentazione ufficiale del progetto Distretto Italia: un programma voluto dalle principali aziende Italiane e centri di formazione per orientare, formare e inserire nel mondo del Lavoro oltre 10.000 giovani. Il progetto mira a riportare al centro la formazione professionale e il Lavoro tecnico specialistico. Con la nascita di Distretto Italia si vuole rispondere, a livello nazionale, ai dati relativi all’inoccupazione giovanile: sono infatti circa tre milioni i giovani compresi nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 34 anni che in Italia non studiano e non lavorano, la generazione dei neet. Made in Genesi, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi, presso il Centro ELIS di Roma, la presentazione ufficiale del progetto: un programma voluto dalle principali aziendene e centri di formazione per orientare,e inserire nel mondo deloltre 10.000. Il progetto mira a riportare al centro la formazione professionale e iltecnico specialistico. Con la nascita disi vuole rispondere, a livello nazionale, ai dati relativi all’inoccupazionele: sono infatti circa tre milioni icompresi nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 34 anni che innon studiano e non lavorano, la generazione dei neet. Made in Genesi, ...

