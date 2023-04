Lavori sulla Roma-Fiumicino: ecco quando e a che ora (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono in corso nuovi interventi sulla Roma – Fiumicino, la A91. In particolare ad essere interessato dagli interventi è il tratto dal chilometro 42+800 al 45+700, tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana. Si tratta di Lavori di manutenzione del piano stradale, ma anche Lavori idraulici e di pulizia che hanno preso il via martedì 11 aprile e che si protrarranno fino a martedì 18 aprile. Per consentire il corretto svolgimento degli interventi senza creare disagi alla viabilità e pericolo al personale impegnato nei Lavori, è stato stabilito che vengano svolti in orario notturno, ossia dalle 21 alle 6. Chiusure al traffico e restringimento di strade: quali La realizzazione delle opere programmate prevede anche alcune chiusure al traffico e restringimento di arterie. Andiamo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono in corso nuovi interventi, la A91. In particolare ad essere interessato dagli interventi è il tratto dal chilometro 42+800 al 45+700, tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana. Si tratta didi manutenzione del piano stradale, ma ancheidraulici e di pulizia che hanno preso il via martedì 11 aprile e che si protrarranno fino a martedì 18 aprile. Per consentire il corretto svolgimento degli interventi senza creare disagi alla viabilità e pericolo al personale impegnato nei, è stato stabilito che vengano svolti in orario notturno, ossia dalle 21 alle 6. Chiusure al traffico e restringimento di strade: quali La realizzazione delle opere programmate prevede anche alcune chiusure al traffico e restringimento di arterie. Andiamo a ...

