Lavori per il teleriscaldamento tra Bergamo e Lallio: come cambia la viabilità fino a giugno (Di giovedì 13 aprile 2023) Continuano i Lavori di ampliamento della rete del teleriscaldamento a Bergamo: parte proprio in questi giorni il cantiere che prosegue il percorso di allacciamento della rete cittadina al REA di Dalmine. La rete del teleriscaldamento è in costante espansione, un modo sostenibile di produrre riscaldamento per gli edifici promosso e sviluppato con A2A. L'energia, prodotta o recuperata, riscalda l'acqua che arriva nelle case attraverso una rete di tubazioni in acciaio ben isolate e dotate di sistemi di sicurezza attivi 24 ore al giorno per rilevare e localizzare automaticamente i guasti. Il teleriscaldamento è una scelta di sostenibilità ambientale ed economica perché comporta l'eliminazione dei costi di acquisto della caldaia e una riduzione dei costi di esercizio e manutenzione rispetto agli impianti ...

