Lavorare meno fa bene alla salute, lo dice la scienza: ecco tutti i benefici del “weekend lungo” di 3 giorni (Di giovedì 13 aprile 2023) Lavorare meno fa bene alla salute, lo dice la scienza. Un nuovo studio condotto dall’Università dell’Australia Meridionale evidenzia i benefici della settimana corta per il benessere fisico e psicologico dei lavoratori. Da tempo, in vari Paesi del mondo si sta sperimentando il fine settimana lungo, dal venerdì alla domenica, riducendo a 4 i giorni lavorati. I ricercatori australiani hanno monitorato i cambiamenti negli spostamenti quotidiani prima, durante e dopo le vacanze di un gruppo di volontari e hanno scoperto che le persone mostrano comportamenti più attivi e salutari durante le vacanze, anche se si tratta di una pausa di soli tre giorni. Nel periodo di studio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)fa, lola. Un nuovo studio condotto dall’Università dell’Australia Meridionale evidenzia ifici della settimana corta per ilssere fisico e psicologico dei lavoratori. Da tempo, in vari Paesi del mondo si sta sperimentando il fine settimana, dal venerdìdomenica, riducendo a 4 ilavorati. I ricercatori australiani hanno monitorato i cambiamenti negli spostamenti quotidiani prima, durante e dopo le vacanze di un gruppo di volontari e hanno scoperto che le persone mostrano comportamenti più attivi e salutari durante le vacanze, anche se si tratta di una pausa di soli tre. Nel periodo di studio ...

