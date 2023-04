(Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra, maestra e figlia dello storicodi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Arrestata la donna di Messina Denaro: «L'ha aiutato per anni durante la latitanza». Chi è Laura Bonafede - ilmessaggeroit : Laura Bonafede, arrestata la donna Messina Denaro: ha favorito la latitanza del boss - lasiciliait : In manette anche la donna di Matteo Messina Denaro: la maestra Laura Bonafede arrestata dai Ros - ILOVEPACALCIO : Messina Denaro, arrestata Laura Bonafede - Ilovepalermocalcio - Lasiciliaweb : Arrestata la donna di Messina Denaro Laura Bonafede accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena ag… -

... occupandosi anche delle strategie mafiose, tentando di mantenere la pace tra i gruppi che si contrapponevano, quello di Nunzio Spezia e quello di Nardo, il papà della maestrae il ...... - - > Certo, va detto che - se è confermata la notizia - la mente corre alla maestra, amica di Matteo Messina Denaro. Lei è stata sospesa per dieci giorni, la maestra con le sue ...Lanceri, infine, veniva usata da Messina Denaro come tramite per le comunicazioni con altre persone: ad esempio con, la maestra, figlia del boss Leonardo, che ha incontrato ...

I carabinieri del Ros hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di Laura Bonafede l’insegnante finita nell’inchiesta sui fiancheggiatori di Mattero Messina Denaro. Il provvedimento su richie ...Figlia dello storico capomafia di Campobello di Mazara, era già stata sospesa dal servizio. Le telecamere l’avevano immortalata mentre faceva la spesa con il capomafia latitante ...