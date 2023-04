Laura Bonafede, amante di Messina Denaro è stata arrestata. Indagata anche la figlia (Di giovedì 13 aprile 2023) È stata arrestata per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena - aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra - Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, che per anni sarebbe stata la compagna di Matteo Messina Denaro. La donna farebbe quindi parte della rete di complici che ha protetto l'ex capomafia durante la sua lunghissima latitanza. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dal pm della Dda Gianluca de Leo. Risulta Indagata per gli stessi reati anche Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede. Per lei la Procura ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Èarreper favoreggiamento e procurata inosservanza di pena - aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra -, maestra edello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo, che per anni sarebbela compagna di Matteo. La donna farebbe quindi parte della rete di complici che ha protetto l'ex capomafia durante la sua lunghissima latitanza. L'inchiesta ècoordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dal pm della Dda Gianluca de Leo. Risultaper gli stessi reatiMartina Gentile,di. Per lei la Procura ...

